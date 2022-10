Tausende Teilnehmer bei Demos in Sachsen-Anhalt am Montag

Auch an diesem Montag sind in Sachsen-Anhalt wieder zahlreiche Menschen zu Demonstrationen auf die Straße gegangen. Sowohl in Magdeburg als auch in Halle lag die Teilnehmerzahl bei über 1.000.

Halle (Saale)/dpa - In mehreren Städten Sachsen-Anhalts haben erneut tausende Menschen gegen die Energiepolitik, die Kostensteigerungen und den Ukraine-Krieg protestiert.

Sowohl in Magdeburg als auch in Halle lagen die Teilnehmerzahlen jeweils über 1.000, teilte die Polizei am Montagabend mit. Auch in Dessau-Roßlau, Oschersleben (Börde) und Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) gab es solche Proteste. Genaue Zahlen kündigte das Innenministerium für den Dienstag an.

Am Montag vor einer Woche waren laut Innenministerium 14.600 Menschen in Sachsen-Anhalt auf die Straße gegangen. Insgesamt hatte es landesweit am Tag der Deutschen Einheit 45 Versammlungen gegeben.

Dabei ging es vorrangig um „Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, den aktuellen Russland-Ukraine-Konflikt und die derzeitige Inflation“, sagte die Sprecherin des Ministeriums.

Die Proteste gewannen zuletzt insbesondere in Ostdeutschland an Zulauf. Mehr als 100.000 Menschen demonstrierten nach Schätzungen der Polizei am Tag der Deutschen Einheit bei Dutzenden Kundgebungen in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.