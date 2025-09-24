Ein Fernsehkoch plant im Hauptbahnhof Halle die Fast-Food-Revolution, eine neue Doppelspitze soll das Zukunftszentrum führen und erntet erste Kritik, auf dem Marktplatz zeigen Notärzte, wie einfach Leben zu retten sind: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 24. September 2025, in Halle wichtig ist.

6.23 Uhr: Star-Koch Stefan Marquard kommt nach Halle. Der bekannte Fernsehkoch hat ein Food-Startup gegründet.

Stefan Marquard (2. von links) hat in Halle so einiges vor. (Foto: Denny Kleindienst)

Das schreibt sich nicht weniger als die Fastfood-Revolution auf die Fahne. Schon bald soll im Hauptbahnhof ein Pop-up-Store eröffnet werden.

Eine Doppelspitze für das Zukunftszentrum

6.17 Uhr: Das Zukunftszentrum Halle bekommt eine neue Doppelspitze. Aus Dessau vom Bauhaus wechselt Holger Lemme nach Halle.

Das Zukunftszentrum (hier das Siegermodell) soll optisch wie inhaltlich Akzente setzen - national wie international. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Außerdem wird Andrea Wieloch, die auch schon in Weißenfels war, nach MZ-Informationen als Programmdirektorin gehandelt. Es gibt aber auch schon Kritik.

Von Notärzten lernten, Leben zu retten

6.06 Uhr: Notärzte aus Halles Krankenhäusern haben am Dienstag demonstriert, wie eine Herzdruckmassage funktioniert.

Wie man richtig Leben rettet, zeigten Notärzte am Dienstag auf dem Marktplatz in Halle. (Foto: Denny Kleindienst)

Das zu können, ist wichtig. Weil die meisten Menschen im Haushalt kollabieren, können Angehörige Leben retten.