Der Flügelstürmer galt als der Profi, der unter Trainer Schröder am ehesten explodieren kann. Bisher ist er aber ein uneingelöstes Versprechen. Warum ist das so?

Serhat Polat droht für das Spiel in Zwickau auszufallen. Der Flügelstürmer ist erkrankt.

Halle/MZ. - Wenn ein Profi des Halleschen FC sich nicht trainingsfähig fühlt, greifen bestimmte Mechanismen. Der Spieler hält zu allererst Rücksprache mit Physiotherapeut Denis Hasenbek und Athletiktrainer John Brandes, kann sich dann über ein System von der bevorstehenden Einheit abmelden. Trainer Robert Schröder wird daraufhin automatisch benachrichtigt und hält in der Regel noch einmal persönlich Rücksprache mit dem Spieler.