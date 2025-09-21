Der Reideburger SV erzielte am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 36 Zuschauern einen klaren 6:3 (2:2)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der Reideburger SV und die SG Einheit Halle (Flex) am Sonntag 6:3 (2:2) getrennt.

Max Mücke (Reideburger SV) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Ben Müller den Ball ins Netz (12.).

Reideburger SV und SG Einheit Halle (Flex) – 1:1 in Minute 12

Es stand Unentschieden. Die SG Einheit Halle (Flex) konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe schoss und traf in Spielminute 24. So leicht ließen sich die Hallenser nicht abhängen. Nino Frerichs schoss und traf in Spielminute 29. 2:2. Die SG Einheit Halle (Flex) konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Azad Yildiz versenkte den Ball in der 53. Minute. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Marian Gläser versenkte den Ball in Spielminute 59 noch einmal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Mücke, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:3 zu festigen (89.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Mücke, Frerichs, Henze (28. Drüppel), Gläser, Köhler, (63. Bismark), Stelzner, Scholz (43. Reiss)

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Müller, Sharka, Yildiz, Ahmadi (46. Hein), Barrot, Onoharigho, Efionayi Efe

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36