Der NOFV hat zwei Spieler der BSG Chemie nach den Auseinandersetzungen mit HFC-Chaoten gesperrt. Die Leipziger erheben schwere Vorwürfe gegen den Verband.

Julian Weigel (l.) wurde für seine Handgreiflichkeiten gegen einen HFC-Spieler fünf Spiele gesperrt.

Halle/MZ/TG - Dem Skandalspiel folgen erste drakonische Strafen: Das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) hat nach den Ausschreitungen rund um das Regionalligaduell zwischen dem Halleschen FC und der BSG Chemie Leipzig (0:0) die Leipziger Spieler Valon Aliji und Julian Weigel mit Sperren belegt. Beide hatten sich, wie auf Videoaufnahmen zu sehen war, mit Schlägen und Tritten gegen nach dem Abpfiff auf das Spielfeld gestürmte HFC-Fans gewehrt. Ein Anhänger wurde laut „Bild“ schwer verletzt, Chemie plädierte auf Notwehr, bezeichnete das Urteil gegen seine Spieler am Mittwoch als „skandalös“ und „fatales Zeichen“.