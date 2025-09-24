sie beschäftigt seit gefühlt ewigen Zeiten die Gemüter: die A 143. Nun gibt es einen weiteren Meilenstein beim Bau der nicht unumstrittenen Westumfahrung von Halle. Bei Salzmünde erfolgte jetzt mit dem Setzen der Autobahnbrücke der Lückenschluss über die Saale. Auch bei Halles prominenten Saale-Kapitän Rüdiger Ruwolt stößt das Bauprojekt seit Anbeginn auf großes Interesse. Zusammen mit seiner Crew hat der Schiffsführer der MS „Händel II“ daher jetzt aus aktuellem Anlass eine Extra-Tour ins Fahrtenprogramm aufgenommen. Dass dabei die neue Brücke aus einer völlig neuen, nämlich aus der wasserseitigen Froschperspektive betrachtet werden kann, ist nur ein Pluspunkt für Fahrgäste auf dieser Tour. Was Passagiere der „Händel II“ sonst noch auf der informativen Brückentour erleben, habe ich im Gespräch mit Kapitän Ruwolt erfahren - lesen Sie gern hier, worüber wir gesprochen haben.

Um ein äußerst populäres - wenn nicht überhaupt das beliebteste - Verkehrsmittel ganz anderer Art, nämlich eines mit vier Rädern, geht es hingegen im Beitrag meines Kollegen Dirk Skrzypczak. Unser Chefreporter und erklärter Autofreund hat dem Autohaus König an der Merseburger Straße einen Besuch abgestattet und festgestellt, dass die markante Glasfront zur Merseburger bereits verwaist ist - ganz offensichtlich zieht das Autohaus um. Warum und wohin, hat der Inhaber erklärt. Im Beitrag erfahren Sie auch, wer als Nachfolger in die gläsernen Hallen einzieht.

Apropos einziehen: Mein Kollege Denny Kleindienst hat sich beim „Investforum Pitch-Day“ umgeschaut, welche Startups derzeit in Halle in den Startlöchern stehen. Eins davon gehört Stefan Marquard. Richtig, der prominente Fernsehkoch, den man mit langem Bart, markanter Brille und auffälligem Kopftuch aus unzähligen TV-Shows kennt. Der Star-Koch stand schon bei „Die Kochprofis“, „Die Kocharena“, bei „Grill den Henssler“ oder beim „Promi Dinner“ am Herd. „Als Marquard beim ,Investforum Pitch-Day' in Halle mit einem Tablett durch die Reihen ging und von ihm höchstselbst kreierte Snacks anbot, erkannte man ihn denn auch sofort wieder“, meinte Denny nach dem Termin. Seinen Look habe sich Marquard eben bewahrt. Nun will Star-Koch Stefan Marquard, der ein Food-Startup gegründet hat, schon bald einen Pop-up-Store - oder einfacher ausgedrückt: einen Imbiss - im halleschen Hauptbahnhof eröffnen. Na dann, wohl bekomm's!

