Auf einem Vierseitenhof in Oppin bei Halle sind seit Jahren auch Turmfalken und Schleiereulen zu Hause. Wie die enge Nachbarschaft von Menschen und Wildtieren funktioniert.

Vogelparadies in Oppin: Bei Sittes machen nicht nur Turmfalken ordentlich Rabatz

Absolute Ausnahme: Fürs Foto hat Hugo Sitte einen jungen Turmfalken in die Hand genommen.

Halle (Saale)/MZ. - Eine bestimmte Bewohnerin seines Vierseitenhofes im Landsberger Ortsteil Oppin kriegt Hugo Sitte höchst selten zu Gesicht. Dabei hat er ihr sogar ihre, wenn man so will, Wohnung mit eigener Hände Arbeit gebaut. Doch Dankbarkeit oder Anhänglichkeit war da nicht zu erwarten, und darauf war Hugo Sitte auch nicht aus. Bei der Mitbewohnerin handelt es sich um eine Schleiereule, eingerichtet hat sie sich in einem Nistkasten in Sittes Scheune.