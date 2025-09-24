Am 27. September feiert die IG Klettern Halle/Löbejün ihren 30. Geburtstag. Beim Kletterturmfest gibt es eine seltene Möglichkeit für Nicht-Mitglieder und einen spannenden Einblick in die lange Klettergeschichte in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Ob am Riveufer, am Galgenberg oder am Thüringer Bahnhof - in Halle gibt es einige Klettermöglichkeiten. Der Verein, der dafür sorgt, dass all das erhalten bleibt, wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Und die IG Klettern Halle/Löbejün feiert das mit dem Kletterturmfest am Samstag, 27. September. Eingeladen sind neben den Mitgliedern auch alle anderen Interessierten. Sie bekommen eine seltene Gelegenheit.