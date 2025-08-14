Bouldern ist eine beliebte Alternative zum herkömmlichen Klettern. Auch Halle bietet ungeahnte Möglichkeiten, um das Hobby sowohl Indoor als auch am Felsen auszuüben. Ein Überblick zu Möglichkeiten und Unterschieden.

An diesen Orten in Halle kann man gut bouldern

Halle (Saale)/MZ. - Zum Klettern muss man in die Berge fahren, oder? Nicht unbedingt. Die richtigen Felsen dafür gibt es auch mitten in Halle. Vor allem zum Bouldern, dem Klettern ohne Seil und Gurt bis zu einer gewissen Absprunghöhe, hat die Saalestadt einige interessante Orte drinnen und draußen. Franka Peemüller ist quasi, seit sie denken kann, an Felsen unterwegs. „Es ist schon etwas Besonderes, dass man mitten in Halle klettern kann“, findet sie.