Zum 26. Mal gibt es in dieser Woche den Weihnachtsmarkt in der Dessauer Marienkirche. Was Besucher erwartet.

Dessau/MZ. - Der Weihnachtsmarkt in der Marienkirche Dessau hat seine Türen geöffnet. Von Dienstag bis Sonntag, 14. Dezember, können sich Besucher auf viele kreative Angebote freuen. V

on einem Korbmacher über handgemachte Kerzen, Seifen und Taschen bis hin zu Keramik sowie kunstvoll gearbeiteten Holzstücken ist alles vertreten. Auch ein Glasbläser ist vor Ort und zeigt seine Arbeit. Tee und Kaffee stehen ebenfalls zum Verkauf bereit, und für besondere Geschmäcker gibt es Erzeugnisse aus Ziegen- oder Schafsmilch. Hier findet jeder etwas für sich selbst oder als Geschenk für seine Liebsten.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Am Eingang der Kirche befindet sich ein Essensstand mit allem, was sich hungrige Gäste wünschen können. Damit keine Langeweile aufkommt, gibt es ein abwechslungsreiches Kulturprogramm mit vielen Darbietungen. Von Dienstag bis Freitag ist der Weihnachtsmarkt von 12 bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18.30 Uhr.