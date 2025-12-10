Intensivere Zusammenarbeit Wie die Stadt Seeland künftig enger mit dem Gaterslebener Leibniz-Institut kooperieren will
Die Stadt Seeland und das IPK in Gatersleben haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Welche konkreten Punkte in diesem aufgeführt sind.
10.12.2025, 10:15
Seeland/Gatersleben/MZ - Das Papier, das Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos) und der Administrative Leiter des Gaterslebener Leibniz-Institutes für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), Ingmar Schmidt, am Dienstagnachmittag unterzeichnen, ist schlicht und hat doch weitreichende Folgen. Denn mit diesem Kooperationsvertrag vereinbaren die Stadt Seeland und die international bedeutsame Forschungseinrichtung eine Zusammenarbeit, die beide weiter voranbringen soll.