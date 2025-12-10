Die Stadt Seeland und das IPK in Gatersleben haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Welche konkreten Punkte in diesem aufgeführt sind.

Wie die Stadt Seeland künftig enger mit dem Gaterslebener Leibniz-Institut kooperieren will

Auch über die Zukunft der Gaterslebener Turnhalle sind Passagen im unterzeichneten Kooperationsvertrag zu finden.

Seeland/Gatersleben/MZ - Das Papier, das Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos) und der Administrative Leiter des Gaterslebener Leibniz-Institutes für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), Ingmar Schmidt, am Dienstagnachmittag unterzeichnen, ist schlicht und hat doch weitreichende Folgen. Denn mit diesem Kooperationsvertrag vereinbaren die Stadt Seeland und die international bedeutsame Forschungseinrichtung eine Zusammenarbeit, die beide weiter voranbringen soll.