Von Berlin in den Südharz: Mehr als 400 Werke aus der Bibliothek des verstorbenen Müntzer-Experten Günter Vogler bereichern Stolbergs Museum Alte Münze.

Stolberg/MZ. - Es dürfte einer der letzten großen Höhepunkte im zu Ende gehenden Bauernkriegsgedenkjahr sein: Die Berliner Historikerin Marion Dammaschke hat jetzt dem Museum Alte Münze in Stolberg mehr als 400 Bücher und Schriften mit einem Bezug zu Thomas Müntzer übergeben.