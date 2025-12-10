weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
Von Berlin in den Südharz: Mehr als 400 Werke aus der Bibliothek des verstorbenen Müntzer-Experten Günter Vogler bereichern Stolbergs Museum Alte Münze.

Von Helga Koch 10.12.2025, 10:44
Monika Lücke und Marion Dammaschke (v. l.) im Stolberger Museum Alte Münze
Monika Lücke und Marion Dammaschke (v. l.) im Stolberger Museum Alte Münze Foto: Helga Koch

Stolberg/MZ. - Es dürfte einer der letzten großen Höhepunkte im zu Ende gehenden Bauernkriegsgedenkjahr sein: Die Berliner Historikerin Marion Dammaschke hat jetzt dem Museum Alte Münze in Stolberg mehr als 400 Bücher und Schriften mit einem Bezug zu Thomas Müntzer übergeben.