Bergwerksmuseum im Lichterglanz: Zum dritten Mal findet in Straßberg eine Bergweihnacht statt. Die Organisatoren setzen nicht nur auf Altbewährtes, sondern wollen auch mit Neuerungen punkten. Das erwartet die Besucher.

Bergweihnacht in Straßberg: Hier kommt der Weihnachtsmann mit der Grubenbahn

Am Samstag findet die dritte Bergweihnacht statt.

Strassberg/MZ. - Neben Grubenlichtermarkt und Bergparade, die schon seit Jahren zahlreiche Besucher nach Bad Suderode ziehen, gedeiht auch im 23 Kilometer entfernten Straßberg eine an die Bergbautradition der Region erinnernde Veranstaltung zur festen Größe: die Bergweihnacht am Bergwerksmuseum Grube Glasebach.