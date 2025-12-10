Wer am Kernersee unterwegs ist, trifft auf einen Mann, der Fisch nicht nur liebt, sondern lebt. Seit über 20 Jahren steht Ulrich Kulawik am Ufer – und denkt nicht daran, aufzuhören. Warum seine Familie dabei eine besondere Rolle spielt und warum Fischfans aus der Region sich den 13. Dezember dick im Kalender eintragen sollten.

Karpfen für die Festtage aus der Region - Zu Besuch bei Fischer Kulawik am Kernersee

Benjamin Fischer ist schon 20 Jahre am Kerner See. Hier machte er seine Ausbildung und den Meister.

Seeburg/MZ. - Ob es wohl einen noch größeren Fischfan am Kernersee gibt als den Fischer Ulrich Kulawik? Allenfalls kommen die Haus- und Hofkatzen des Fischerhofs an seine Leidenschaft heran. Sie lassen sich von jeder Tüte mit frisch geräuchertem Fisch anlocken und weichen dem Käufer dann nicht mehr von der Seite.