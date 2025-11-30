Es ist wieder soweit: Quedlinburg wird zur Adventsstadt und lockt mit dem „Advent in den Höfen“ und einem der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands Tausende Besucher an. An die Bergmannstradition der Region wird derweil mit vielen Lichtern im Ortsteil Bad Suderode erinnert. Mit Bildergalerie.

Adventsstadt und Bergparade - so schön ist die Vorweihnachtszeit in Quedlinburg

Besucher vom „Advent in den Höfen“ gehen über den Weihnachtsmarkt in der Adventsstadt Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Leckeres Essen, Kunsthandwerk und besondere Dinge, die es nur hier und nur in der Vorweihnachtszeit zu entdecken gibt - das bietet der Advent in den Höfen, der an den ersten drei Adventswochenenden in Quedlinburg stattfindet und jährlich Zehntausende Besucher aus ganz Deutschland anlockt. Das Auftaktwochenende am 29. und 30. November zeigte zufriedene Besucher und Gastgeber.