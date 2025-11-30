Handball: Der HCB liegt im Regionalliga-Duell gegen Oebisfelde lange zurück und gewinnt dank Schlussspurt. Die Damen halten hingegen die Tabellenspitze.

Hinten stark, vorne „echt nicht schön“ - HC Burgenland muss lange zittern

Linksaußen Laurenz Kröber – hier im Spiel gegen Aschersleben – steuerte am Samstagabend in Plotha zwei Treffer zum Heimerfolg der HCB-Männer gegen Oebisfelde bei.

Plotha. - Nach dem Sieg in Bad Blankenburg wollte der HC Burgenland gegen den in der Regionalliga ebenfalls nicht berauschend gestarteten SV Oebisfelde weitere Punkte und mit einem souveränen Sieg auch Selbstvertrauen sammeln. Ersteres gelang, statt Souveränität sahen die Zuschauer in Plotha allerdings eine gehörige Zitterpartie.