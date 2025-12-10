Minderjährige wünschen sich Orte, die sie selbst gestalten können und die gut erreichbar sind. Eine aktuelle bundesweite Studie zeigt: Da gibt es im Landkreis Mansfeld-Südharz noch viel zu verbessern.

Was Jugendliche besonders in Mansfeld-Südharz an besserer Teilhabe an der Gesellschaft hindert

Klassensprecherwahl an einer Grundschule im Salzlandkreis (Symbolbild): Auf der Suche nach Mitbestimmung auf Augenhöhe

Sangerhausen/Eisleben/MZ. - Für Kinder und Jugendliche ist es in Mansfeld-Südharz nicht immer einfach, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Das zeigt der aktuelle „Teilhabeatlas Kinder und Jugendliche“, der bundesweit entsprechende Daten auswertet - etwa zur Zahl der von Armut betroffenen Kinder und Jugendlichen oder der Schulabgänger ohne Abschluss. Herausgegeben wird der Atlas vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Wüstenrot-Stiftung.