Noch wirkt der Boden an der B80 bei Teutschenthal unscheinbar, doch spätestens im Frühjahr ist hier ein besonderes Naturschauspiel zu sehen: Kleine Kristalle bedecken den Boden. Bauunternehmer Andreas Tautrim will das Areal im Saalekreis auch Besuchern zugänglich machen. Was er vorhat.

Teutschenthal/Wansleben/MZ. - Direkt an der B80, dort wo der Blick beim Vorbeifahren kaum länger als einen Augenblick über die unscheinbaren Flächen schweift, wirkt der Boden bei Teutschenthal (Saalekreis) erstaunlich hell. Weiße Schlieren ziehen sich durch die Erde, als hätte jemand Kalk verstreut. Wer stehen bleibt und genauer hinsieht, erkennt: Hier liegt Salz. Und es wächst.