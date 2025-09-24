Neubaugebiet im Norden von Halle Platz für 20 Häuser - neues Wohngebiet entsteht in Heide-Nord
In Halles Norden soll bald ein neues Einfamilienhausgebiet entstehen. Der Stadtrat hat den Bebauungsplan am Mittwoch gebilligt.
Aktualisiert: 24.09.2025, 21:43
Halle (Saale)/MZ. - Der hallesche Stadtrat hat am Mittwoch mehrheitlich beschlossen, das Planverfahren für ein Neubaugebiet in Heide-Nord abzuschließen. Damit ist der Weg für rund 20 neue Ein- oder Zweifamilienhäuser im Norden der Stadt frei. Das Planverfahren hatte viele Jahre gedauert.