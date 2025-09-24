Schifffahrt auf der Saale Darum muss Bernburgs Ausflugsschiff „Saalefee“ die Saison vorzeitig beenden
Eigentlich waren noch Fahrten bis November geplant, aber jetzt kommt es erstmal zur Reparatur in die Werft.
Aktualisiert: 24.09.2025, 21:45
Bernburg/MZ - Die Saison ist für Bernburgs Fahrgastschiff MS „Saalefee" vorzeitig beendet: Es gebe technische Probleme, die „in Kürze nicht zu beheben sind", sagt Thomas Gruschka, Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH, die das Schiff betreibt, zu den Gründen. „Wir haben die Reißleine gezogen."