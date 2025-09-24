Eigentlich waren noch Fahrten bis November geplant, aber jetzt kommt es erstmal zur Reparatur in die Werft.

Die „Saalefee“ muss die Saison vorzeitig beenden

Bernburg/MZ - Die Saison ist für Bernburgs Fahrgastschiff MS „Saalefee" vorzeitig beendet: Es gebe technische Probleme, die „in Kürze nicht zu beheben sind", sagt Thomas Gruschka, Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH, die das Schiff betreibt, zu den Gründen. „Wir haben die Reißleine gezogen."