Für dunkle Wolken überm Schloss Oranienbaum gibt es keinen Grund – außer das Wetter an diesem 22. September. Ansonsten war die Freude groß, denn Sachsen-Anhalts Tourismusminister Sven Schulze hatte ebendort im Schloss einen Förderbescheid an die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz übergeben.

(Foto: Corinna Nitz)