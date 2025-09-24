weather wolkig
Kulturstiftung Dessau-Wörlitz Gartenreich und Bauhaus: Land unterstützt Stiftung

Tourismusminister Sven Schulze übergibt in Oranienbaum einen Förderbescheid. Wofür das Geld gedacht ist und welche Pläne es für einen Dialog von Gartenreich und Bauhaus gibt.

Von Corinna Nitz Aktualisiert: 24.09.2025, 21:05
Für dunkle Wolken überm Schloss Oranienbaum gibt es keinen Grund – außer das Wetter an diesem 22. September. Ansonsten war die Freude groß, denn Sachsen-Anhalts Tourismusminister Sven Schulze hatte ebendort im Schloss einen Förderbescheid an die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz übergeben.
Oranienbaum/MZ. - Heiter bis wolkig, so ließe sich die Stimmung am Montag in Oranienbaum beschreiben: Draußen liegen bleigraue Wolken am Himmel überm Schloss, aber in dessen Innern ist Grund zu Freude angesichts eines Förderbescheides.