Ehemalige des Thomas-Müntzer-Gymnasiums treffen sich seit ihrem Abi vor 52 Jahren regelmäßig. Nun gab es ein Wiedersehen mit Highlights. Warum das ein besonderes Treffen war und woran sich erinnert wurde.

Laienpredigt mit Sporteinlage: Zu Ehren ihres ehemaligen Sportlehrers haben Rechtsanwalt Jörg-Thomas Wissenbach (l.) und Wolfgang Marenbach, einstiger Mitschüler und Leistungsturner, eine Performance in der Marktkirche vorgetragen - zur Erheiterung aller ehemaligen Klassenkameraden.

Halle (Saale)/MZ. - Das gab es bei einem Klassentreffen vermutlich noch nie: Nicht wie sonst im Klassenraum, sondern in der Marktkirche haben sich 52 Jahre nach dem Abitur Ehemalige der Klasse 12/5 der einstigen EOS „Thomas Müntzer“ getroffen. Und statt einer obligatorischen „Unterrichtsstunde“ gab es eine Laienpredigt für einen legendären Lehrer - inklusive Sporteinlage eines Ex-Leistungsturners.