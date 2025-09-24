TMG-Klassentreffen mit Sporteinlage Goldene Abiturienten: Predigt für legendären Sportlehrer und DDR-Basketball-Schiedsrichter Käsebier
Ehemalige des Thomas-Müntzer-Gymnasiums treffen sich seit ihrem Abi vor 52 Jahren regelmäßig. Nun gab es ein Wiedersehen mit Highlights. Warum das ein besonderes Treffen war und woran sich erinnert wurde.
Halle (Saale)/MZ. - Das gab es bei einem Klassentreffen vermutlich noch nie: Nicht wie sonst im Klassenraum, sondern in der Marktkirche haben sich 52 Jahre nach dem Abitur Ehemalige der Klasse 12/5 der einstigen EOS „Thomas Müntzer“ getroffen. Und statt einer obligatorischen „Unterrichtsstunde“ gab es eine Laienpredigt für einen legendären Lehrer - inklusive Sporteinlage eines Ex-Leistungsturners.