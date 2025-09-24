Ein Harzgeröder hat einige Erinnerungsstücke seiner Familie dem Kultur- und Heimatbund überlassen. Worum es sich dabei handelt, und welches Aha-Erlebnis die Vereinsmitglieder dadurch hatten.

Lässig, den Fuß auf dem Gewicht, posiert der Urgroßvater von Uwe Völke (2. v. r.). Das Foto wurde um 1900 aufgenommen. Völke hat es dem Kultur- und Heimatbund Harzgerode zur Verfügung gestellt.

Harzgerode/MZ. - Eine über 100 Jahre alte Bannerfahne, eine Fahnenstange, drei Schleifen und ein Foto sind es, die Uwe Völke ins Schloss mitgebracht hat. „Ich dachte mir, beim Heimatverein sind die Sachen doch ein bisschen besser aufgehoben“, sagt er. Dessen Vorsitzender, Harald Koch, ist ganz entzückt, machen sie doch ein bisher kaum beleuchtetes Stück Harzgeröder Heimatgeschichte greifbarer – und lösen ganz nebenbei ein Rätsel um drei wuchtige Ausstellungsstücke, vor dem er und die anderen Mitglieder des Kultur- und Heimatbundes Harzgerode schon lange standen.