Am 24. September werden im Christbaumland Lösau 2.500 junge Nadelbäume gepflanzt. Welche Sorten am beliebtesten sind und wie teuer die Weihnachtsbäume dieses Jahr werden.

Christine Hennig führt mit ihrem Cousin den Gartenbau Neidhardt in Zwenkau mit zehn Mitarbeitern . Neben der Baumplantage in Lösau betreibt das Unternehmen Baumfelder in Altenburg, Dölzig und Zwenkau.

Lösau - Milde Temperaturen und Sonnenschein – wer denkt bei diesem Spätsommerwetter schon an Weihnachten? Christine Hennig tut es. Denn sie betreibt das Christbaumland in Lösau bei Lützen. Eine drei Hektar große Plantage, die zum Familienunternehmen der Gartenbau Neidhardt GbR aus Zwenkau gehört. Und an diesem Mittwoch, genau drei Monate vor Heiligabend, beginnt dort die Pflanzsaison.