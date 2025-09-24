Am Mittwoch tagt der hallesche Stadtrat. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Entscheidungen zu einem Bebauungsplan und der Antrag zur Unterstützung des Wir-Festivals.

Ist das noch Meinungsfreiheit? Hitzige Debatte über Wir-Festival erwartet

Halle (Saale)/MZ. - Im ehrwürdigen Festsaal des Stadthauses am Marktplatz in Halle ist am Mittwoch der Stadtrat zusammengekommen. Das Kommunalparlament soll unter anderem über einen neuen Bebauungsplan in Lettin, mehrere außerplanmäßige Mehrkosten für Baumaßnahmen und über eine Unterstützung des „Wir-Festivals“ diskutieren.

Die MZ begleitet die öffentliche Sitzung mit einem Live-Ticker.

14.00 Uhr: Sitzung eröffnet

Stadtratsvorsitzender Guido Haak (CDU) eröffnet pünktlich die Sitzung. In den reihen der Fraktionen fehlen allerdings noch einige Räte. 39 von 56 Mandatsträgern sind da.