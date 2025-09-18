Ab Sonntag finden im Rahmen des „Wir“-Festivals viele Veranstaltungen von der Stadtgesellschaft statt. Die Unterstützung aus der Politik ist jedoch nicht sicher, wie eine Debatte im Hauptausschuss offenbarte.

Hitzige Diskussion über das „Wir“-Festival und die rechte Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle

Halle (Saale)/ MZ. - Das am Wochenende beginnende „Wir“-Festival und die Buchmesse „Seitenwechsel“ haben im Hauptausschuss für hitzige Diskussionen gesorgt. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Veranstaltungen anzuleiten, die niedrigschwellig und inklusiv sind. Das ist eine Einladung an die Stadtgesellschaft, sich zu engagieren“, sagte Initiator Steffen Händel.