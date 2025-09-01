Neues Quartier im Paulusviertel Wohnen statt Industrieruinen: Die neue Gravo am Reileck in Halle sucht noch Mieter
Nach zwei Jahren Bauzeit ist das neue Wohnviertel am Reileck in Halle fertig. Wie es dort jetzt weitergeht.
Aktualisiert: 02.09.2025, 13:34
Halle (Saale)/MZ - Jürgen Fox legt die Hände an die Ohren und lauscht. „Man hört nichts“, sagt der Chef der Saalesparkasse. Tatsächlich bleibt der Verkehrslärm von „LuWu“ und Reileck außen vor. In den Häuserschluchten der neuen Gravo in Halle ist davon nichts zu hören.