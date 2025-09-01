weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Wohnungsbau statt Industrierunien in Halle: Was die Miete kostet

Neues Quartier im Paulusviertel Wohnen statt Industrieruinen: Die neue Gravo am Reileck in Halle sucht noch Mieter

Nach zwei Jahren Bauzeit ist das neue Wohnviertel am Reileck in Halle fertig. Wie es dort jetzt weitergeht.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 02.09.2025, 13:34
Am Reileck in Halle ist ein neues Quartier auf dem Areal der alten Gravo-Druck entstanden. Beim Bauen sind über 100 Wohnungen entstanden.
Am Reileck in Halle ist ein neues Quartier auf dem Areal der alten Gravo-Druck entstanden. Beim Bauen sind über 100 Wohnungen entstanden. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ - Jürgen Fox legt die Hände an die Ohren und lauscht. „Man hört nichts“, sagt der Chef der Saalesparkasse. Tatsächlich bleibt der Verkehrslärm von „LuWu“ und Reileck außen vor. In den Häuserschluchten der neuen Gravo in Halle ist davon nichts zu hören.