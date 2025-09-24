Eigentümer Peter Skrzypszak bedauert Ratsbeschluss, die Trillerei-Brache nicht von der öffentlichen Hand beräumen zu lassen. Die Stadt verschenke damit Geld. Wie er das begründet.

„Keine gute Entscheidung“ - Warum der Trillerei-Eigentümer den Stadtrat kritisiert

Eine Brache mitten in der Altstadt: So sieht das Gelände der Trillerei in Sangerhausen heute aus.

Sangerhausen/MZ. - Peter Skrzypszak, der Besitzer des Trillerei-Grundstückes, kritisiert den Sangerhäuser Stadtrat. Der hatte jüngst eine Beräumung der jetzigen Brache durch die öffentliche Hand abgelehnt. Der Beschluss war mehrheitlich in nicht öffentlicher Sitzung gefallen.