  4. Schandfleck in Sangerhausen: „Keine gute Entscheidung“ - Warum der Trillerei-Eigentümer den Stadtrat kritisiert

Eigentümer Peter Skrzypszak bedauert Ratsbeschluss, die Trillerei-Brache nicht von der öffentlichen Hand beräumen zu lassen. Die Stadt verschenke damit Geld. Wie er das begründet.

Von Frank Schedwill 24.09.2025, 15:54
Eine Brache mitten in der Altstadt: So sieht das Gelände der Trillerei in Sangerhausen heute aus.
Eine Brache mitten in der Altstadt: So sieht das Gelände der Trillerei in Sangerhausen heute aus. (Foto: Klaus Winterfeld)

Sangerhausen/MZ. - Peter Skrzypszak, der Besitzer des Trillerei-Grundstückes, kritisiert den Sangerhäuser Stadtrat. Der hatte jüngst eine Beräumung der jetzigen Brache durch die öffentliche Hand abgelehnt. Der Beschluss war mehrheitlich in nicht öffentlicher Sitzung gefallen.