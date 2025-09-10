Schandfleck in der Innenstadt Trillerei-Plan scheitert - was OB Schweiger zu der Entscheidung sagt
Wie weiter mit Schandfleck an der Sangerhäuser Ulrichstraße? Stadtrat lehnt in nicht öffentlicher Sitzung Vorschläge von Oberbürgermeister Torsten Schweiger zur Beräumung des Geländes ab. Wie geht es nun weiter?
10.09.2025, 08:31
Sangerhausen/MZ. - Es ist der Schandfleck in der ansonsten zumeist sanierten Sangerhäuser Innenstadt. Seit dem Abriss vor über zehn Jahren liegen die Trümmer des einst stadtbildprägenden sogenannten Trillerei-Gebäudes auf dem Grundstück an der Ulrichstraße.