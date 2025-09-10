Wie weiter mit Schandfleck an der Sangerhäuser Ulrichstraße? Stadtrat lehnt in nicht öffentlicher Sitzung Vorschläge von Oberbürgermeister Torsten Schweiger zur Beräumung des Geländes ab. Wie geht es nun weiter?

Trillerei-Plan scheitert - was OB Schweiger zu der Entscheidung sagt

Mittlerweile wachsen große Bäume auf dem Gelände: Der Schutthaufen an der Trillerei gleicht einem Biotop.

Sangerhausen/MZ. - Es ist der Schandfleck in der ansonsten zumeist sanierten Sangerhäuser Innenstadt. Seit dem Abriss vor über zehn Jahren liegen die Trümmer des einst stadtbildprägenden sogenannten Trillerei-Gebäudes auf dem Grundstück an der Ulrichstraße.