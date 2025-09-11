An der Sekundarschule Roßlau hat eine Inhouse-Berufsmesse stattgefunden. Beim „Praxislerntag 4 + 1“ gibt es für die Schüler ganz besondere Möglichkeiten. Warum Firmen mitmachen.

Kennenlernen leicht gemacht - Wie die Sekundarschule Roßlau den „Praxislerntag 4 + 1“ mit Leben füllt

Wer schafft es mit dem Bagger, das Pendel in die Rohre zu manövrieren?

Rosslau/MZ. - Eine Traube von Schülern steht um den Mini-Raupenbagger. Alle warten darauf, selbst einmal einsteigen und ihn bedienen zu dürfen. Mit viel Fingerspitzengefühl soll ein Pendel nacheinander in drei verschiedene Rohre versenkt werden. Auf diese Weise präsentiert sich das Unternehmen Schieck + Scheffler bei der Inhouse-Berufsmesse an der Sekundarschule Roßlau.