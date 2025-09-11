Fußball: Marco Kühnhold ist der Platzwart des SV Kaiserpfalz in Wohlmirstedt. Mit ihm blicken wir auf die Partien der vierten Tippspiel-Runde unserer Zeitung. Holen Lauchaer die ersten Punkte?

Schmucke Küchenteich-Arena: Warum die Heimspielstätte des SV Kaiserpfalz so genannt wird

Marco Kühnhold vom SV Kaiserpfalz ist der Mann für alle Fälle auf dem Sportplatz in der Wohlmirstedter Schulstraße, der „Küchenteich-Arena“ genannt wird. In dieser Woche ist Kühnhold unser Tipp-Experte.

Wohlmirstedt/Naumburg. - Unsere Zeitung stellt seit der Rückrunde der vergangenen Saison die Platzwarte der Saale-Unstrut-Finne-Region vor. Nach Rolf Bullirsch (Germania Schönburg/Possenhain), Jens Diener (FC RSK Freyburg), Max Krause (Blau-Weiß Bad Kösen), Fritz Töpe (SG ZW Karsdorf), Heiko Böttcher (Baumersrodaer SV), Holger Jäkel/Tom Heinecke (VSG Löbitz), dem Team des FSV Klosterhäseler um Oliver Mengel, Thomas Ruppe (SC Naumburg/Hallescher Anger), Daniel Grune (SV Burgscheidungen), Andreas Sturm (Fortuna Bad Bibra), Arpad Horvath (SV Mertendorf), der Greenkeeper-Truppe des FC ZWK Nebra um Matthias Klingenstein, dem Team des Reinsdorfer SV um Julian Staake sowie Volkmar Menzel/Holger Linke (Gleinaer SV) ist heute der SV Kaiserpfalz an der Reihe.