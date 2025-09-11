Einzigartige Sammlung im Harz Premiere in Quedlinburg: Wo erstmals Nachbildungen historischer Musikinstrumente gezeigt werden
In Quedlinburg werden zum Tag des offenen Denkmals erstmals Exponate aus einer Sammlung von Nachbildungen historischer Musikinstrumente gezeigt. Warum das im Palais Salfeldt erfolgt, und warum die Veranstaltung unter dem Motto „Wie die Musik zur Brezel und zur Cervelatwurst kam“ steht.
11.09.2025, 18:45
Quedlinburg/MZ. - Premiere in Quedlinburg zum Tag des offenen Denkmals: Erstmals wird hier im Palais Salfeldt am Kornmarkt ein Teil einer Sammlung von Nachbildungen historischer Musikinstrumente präsentiert, die Hans-Joachim Holzhausen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz im Jahr 2020 als Schenkung übertragen hat.