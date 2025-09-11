Einzigartige Sammlung im Harz Premiere in Quedlinburg: Wo erstmals Nachbildungen historischer Musikinstrumente gezeigt werden

In Quedlinburg werden zum Tag des offenen Denkmals erstmals Exponate aus einer Sammlung von Nachbildungen historischer Musikinstrumente gezeigt. Warum das im Palais Salfeldt erfolgt, und warum die Veranstaltung unter dem Motto „Wie die Musik zur Brezel und zur Cervelatwurst kam“ steht.