Willy Hirsch debütiert bei der Ironman-WM, dem größten Rennen, das es im Triathlon gibt. Auf welches Ergebnis der 27-jährige Hallenser hofft.

Willy Hirsch gibt in Nizza sein Debüt bei der Ironman-Weltmeisterschaft.

Nizza/MZ - Wilhelm Hirsch, den alle nur Willy nennen, snackt gern Fruchtgummi-Streifen mit saurem Nachgeschmack eines Süßigkeitenriesen. Die Leckereien sind auf einem Foto zu entdecken, das der hallesche Triathlet dieser Tage bei Instagram mit der Welt geteilt hat.