Willy Hirsch ist ein Eisenmann 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen! Dieser Hallenser startet bei der Ironman-WM

Willy Hirsch debütiert bei der Ironman-WM, dem größten Rennen, das es im Triathlon gibt. Auf welches Ergebnis der 27-jährige Hallenser hofft.

Von Fabian Wölfling 11.09.2025, 19:00
Willy Hirsch gibt in Nizza sein Debüt bei der Ironman-Weltmeisterschaft.
Willy Hirsch gibt in Nizza sein Debüt bei der Ironman-Weltmeisterschaft. (Foto: IMAGO/teamSprint-media)

Nizza/MZ - Wilhelm Hirsch, den alle nur Willy nennen, snackt gern Fruchtgummi-Streifen mit saurem Nachgeschmack eines Süßigkeitenriesen. Die Leckereien sind auf einem Foto zu entdecken, das der hallesche Triathlet dieser Tage bei Instagram mit der Welt geteilt hat.