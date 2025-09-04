Volkmar Menzel (l.), der dieses Mal unser Tipp-Experte ist, und Holger Linke kümmern sich zusammen mit Holger Winzer und dessen Kollegen aus seiner Firma um alles, was sich beim Gleinaer SV um die Organisation der Heimspiele der Kreisliga-Kombination mit dem FC RSK Freyburg II dreht. Im Burgenlandpokal trifft das Team am Sonntag ab 15 Uhr in Gleina auf Blau-Weiß Grana.

(Foto: Torsten Biel)