  4. Platzwarte der Saale-Unstrut-Finne-Region: Von O bis O in Gleina: Wie die Aufgaben beim GSV auf mehrere Schultern verteilt werden

Fußball: Beim Gleinaer SV kümmern sich Volkmar Menzel, Holger Linke und Holger Winzer um den Platzbau und die Spieltags-Organisation. Am Sonntag Pokal-Heimauftritt mit der RSK-Reserve.

Von Torsten Kühl 04.09.2025, 16:24
Volkmar Menzel (l.), der dieses Mal unser Tipp-Experte ist, und Holger Linke kümmern sich zusammen mit Holger Winzer und dessen Kollegen aus seiner Firma um alles, was sich beim Gleinaer SV um die Organisation der Heimspiele der Kreisliga-Kombination mit dem FC RSK Freyburg II dreht. Im Burgenlandpokal trifft das Team am Sonntag ab 15 Uhr in Gleina auf Blau-Weiß Grana. (Foto: Torsten Biel)

Gleina. - Unsere Zeitung stellt seit der Rückrunde der vergangenen Saison die Platzwarte der Saale-Unstrut-Finne-Region vor. Nach Rolf Bullirsch (Germania Schönburg/Possenhain), Jens Diener (FC RSK Freyburg), Max Krause (Blau-Weiß Bad Kösen), Fritz Töpe (SG ZW Karsdorf), Heiko Böttcher (Baumersrodaer SV), Holger Jäkel/ Tom Heinecke (VSG Löbitz), dem Team des FSV Klosterhäseler um Oliver Mengel, Thomas Ruppe (SC Naumburg/Hallescher Anger), Daniel Grune (SV Burgscheidungen), Andreas Sturm (Fortuna Bad Bibra), Arpad Horvath (SV Mertendorf), der Greenkeeper-Truppe des FC ZWK Nebra um Matthias Klingenstein und dem Team des Reinsdorfer SV um Julian Staake ist heute der Gleinaer SV an der Reihe.