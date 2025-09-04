Platzwarte der Saale-Unstrut-Finne-Region Von O bis O in Gleina: Wie die Aufgaben beim GSV auf mehrere Schultern verteilt werden
Fußball: Beim Gleinaer SV kümmern sich Volkmar Menzel, Holger Linke und Holger Winzer um den Platzbau und die Spieltags-Organisation. Am Sonntag Pokal-Heimauftritt mit der RSK-Reserve.
Gleina. - Unsere Zeitung stellt seit der Rückrunde der vergangenen Saison die Platzwarte der Saale-Unstrut-Finne-Region vor. Nach Rolf Bullirsch (Germania Schönburg/Possenhain), Jens Diener (FC RSK Freyburg), Max Krause (Blau-Weiß Bad Kösen), Fritz Töpe (SG ZW Karsdorf), Heiko Böttcher (Baumersrodaer SV), Holger Jäkel/ Tom Heinecke (VSG Löbitz), dem Team des FSV Klosterhäseler um Oliver Mengel, Thomas Ruppe (SC Naumburg/Hallescher Anger), Daniel Grune (SV Burgscheidungen), Andreas Sturm (Fortuna Bad Bibra), Arpad Horvath (SV Mertendorf), der Greenkeeper-Truppe des FC ZWK Nebra um Matthias Klingenstein und dem Team des Reinsdorfer SV um Julian Staake ist heute der Gleinaer SV an der Reihe.