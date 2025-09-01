Mehrere Organisationen haben in Halle mit Kundgebung auf den Antikriegstag aufmerksam gemacht. Welche Forderungen die Gruppen um Die Linke, DGB und „Omas gegen Rechts“ verkündeten.

Protest an der Ulrichskirche in Halle für den Frieden

Der Deutschen Gewerkschaftbund um den Stadtverbandsvorsitzenden Andreas Dose macht jedes Jahr zum Antikriegstag eine Aktion.

Halle (Saale)/MZ. - Interessiert blieben Passanten an der Ulrichskirche stehen und hörten der Kundgebung am Antikriegstag, 1. September, zu. Mehrere Organisationen – darunter Die Linke und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) – forderten mit Aktionsständen sowie Redebeiträgen einen gerechten und solidarischen Frieden.