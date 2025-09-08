Interesse ist da, mehr Platz bald auch: Innovativen Gründen wird auf dem Weinberg Campus in Halle ein neues Gebäude gebaut. Wer da arbeiten soll.

So soll aus Forschung Hi-Tech werden: Richtfest für neues Gründerzentrum am Weinberg Campus Halle

Platz für innovative Ideen: Im Rohbau ist das mittlerweile neunte Gebäude auf dem halleschen Weinberg Campus fertig.

Halle (Saale)/MZ - Die ersten Mieter stehen schon fest, auch wenn das neue Haus längst noch nicht bezugsfertig ist. Die Norcsi GmbH will sich im Weinbergweg 23 ansiedeln, ein hallesches Start up, das sich auf die Entwicklung von Technik für reichweitenstarke Batterien spezialisiert hat. In gut einem Jahr soll das neue Gebäude im Weinberg Campus, für das am Montag Richtfest gefeiert wurde, fertiggestellt sein.