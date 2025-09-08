weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Interesse ist da, mehr Platz bald auch: Innovativen Gründen wird auf dem Weinberg Campus in Halle ein neues Gebäude gebaut. Wer da arbeiten soll.

Von Annette Herold-Stolze 08.09.2025, 20:00
Platz für innovative Ideen: Im Rohbau ist das mittlerweile neunte Gebäude auf dem halleschen Weinberg Campus fertig.
Platz für innovative Ideen: Im Rohbau ist das mittlerweile neunte Gebäude auf dem halleschen Weinberg Campus fertig. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ - Die ersten Mieter stehen schon fest, auch wenn das neue Haus längst noch nicht bezugsfertig ist. Die Norcsi GmbH will sich im Weinbergweg 23 ansiedeln, ein hallesches Start up, das sich auf die Entwicklung von Technik für reichweitenstarke Batterien spezialisiert hat. In gut einem Jahr soll das neue Gebäude im Weinberg Campus, für das am Montag Richtfest gefeiert wurde, fertiggestellt sein.