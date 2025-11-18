Holzdorfer Karnevals Club übernimmt Regentschaft im Jessener Schloss. Warum die Elsterstadt über einen besonderen Springbrunnen verfügt und was in der 44. Saison auf dem Plan steht.

Das HKC-Prinzenpaar, Vanessa I. und Kevin I., erhalten beim Karnevalsauftakt von Bürgermeister Michael Jahn den Schlüssel zum Schloss.

Holzdorf/MZ. - Vanessa I. und Kevin I. haben jetzt die Macht! Das Prinzenpaar des Holzdorfer Karnevals Clubs (HKC) erhielt am Samstagabend in der Großveranstaltung zur Eröffnung der fünften Jahreszeit in der Mehrzweckhalle in Holzdorf-Ost vor hunderten Zuschauern den großen Schlüssel zum Jessener Schloss. Bürgermeister Michael Jahn (SPD) gab ihn freiwillig heraus. Diesmal überreichte er lediglich ein metallenes Schließeisen und kein Schlüsselbund wie vor einem Jahr.