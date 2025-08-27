Der Holzdorfer Karnevals Club startet mit neuem Schwung in seine Jubiläumssaison – mit frischem Vorstand, neuem Prinzenpaar und jeder Menge Vorfreude auf die fünfte Jahreszeit.

Der neue Vorstand des HKC: Präsident Alexander Gräper (2.v.l.), Melanie Mäder, Swen Wäsch (2.v.r.), Jürgen Wolf und Hagen vom Schloß (links).

Holzdorf/MZ. - Bei Karnevalisten gehen die Uhren bekanntlich etwas anders. Sie feiern eine fünfte Jahreszeit, und sie begehen ein Jubiläum, wenn eine Schnapszahl erreicht ist. Deshalb wird die 44. Saison des Holzdorfer Karnevals Clubs (HKC) eine besondere. Die Weichen dafür wurden jetzt in der Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Dixförda gestellt. Hier setzte die Narrenschar, der 106 Leute angehören, den Schlusspunkt hinter die 43. Saison und leitete kurz darauf den Übergang zur folgenden ein.