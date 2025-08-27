Am Mittwoch wurde im Stadtrat ein neuer Ratsvorsitzender gewählt. CDU-Mann Guido Haak bekam die meisten Stimmen. Wer ist der Mann und welche Aufgaben hat er als Chef des Stadtrates?

Ein Arzt an der Spitze des Rates: Das ist der Riedel-Nachfolger in Halle

Halle (Saale)/MZ - Der CDU-Stadtrat Guido Haak ist am Mittwoch zu Halles neuem Ratsvorsitzenden gewählt worden. Er setzte sich im ersten Wahlgang mit 36 Stimmen gegen Paul Backmund (AfD, elf Stimmen) und Dörte Jacobi (Die Partei, vier Stimmen) durch. Haak tritt damit die Nachfolge von Jan Riedel an, der von der CDU im August zum Landesbildungsminister ernannt wurde und sein Amt als Ratsvorsitzender deshalb niedergelegt hat.