Am Mittwoch tagte der hallesche Stadtrat zum ersten Mal nach der Sommerpause. Auffällig oft wurde dabei über negative Themen gesprochen. Ein Überblick über die wichtigsten Beschlüsse.

Mit einer Schweigeminute für den im August gestorbenen ehemaligen SPD-Stadtrat Kay Senius begann die Plenumssitzung am Mittwoch im Stadthaus.

Halle (Saale)/MZ. - Sie gehe davon aus, dass nach der Sommerpause alle gut erholt seien, hatte Ute Haupt (Die Linke) zu Beginn der Ratssitzung gesagt, die sie als stellvertretende Vorsitzende eröffnete. Doch Erholung hin oder her – thematisch ging es am Mittwoch im Stadthaus eher düster zu. Die MZ gibt einen Überblick über die wichtigsten Beschlüsse, die auf der Tagesordnung standen.