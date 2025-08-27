Das Leipziger Unternehmen FAB will auf einem Acker bei Milzau an der A38 ein großes Rechenzentrum errichten. Im ersten Schritt wollten Firma und Goethestadt einen städtebaulichen Vertrag schließen. Über den hat der Stadtrat jetzt entschieden

Das potenzielle Baufeld bei Milzau nahe der A38: Hier könnte bis 2028 das „Blue Future Datacenter“ entstehen.

Bad Lauchstädt/Milzau/MZ. - Die Mehrzahl der Einwohner in den gut belegten Besucherreihen im Soziokulturellen Zentrum in Milzau hatte sich einen anderen Ausgang gewünscht. Die Entscheidung war knapp. Doch am Ende stand am Dienstagabend im Stadtrat der Goethestadt mit 9:7 ein Ja. Die Kommune darf einen städtebaulichen Vertrag für den möglichen Bau eines Rechenzentrums an der A38 bei Milzau schließen.