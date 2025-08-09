Ein geplantes Rechenzentrum auf einem Acker bei Milzau verspricht hohe Investitionen und eine Stiftung in Millionenhöhe. Doch Bürgerinitiativen und ein knappes Votum im Bauausschuss stellen das Projekt auf die Probe.

Ein modernes Rechenzentrum benötigt eine leistungsfähige IT-Infrastruktur. Im Raum Milzau ist der Bau eines neuen Datencenters geplant.

Milzau/MZ. - Das wichtigste Standortkriterium in der Immobilienbranche sei eigentlich Lage, Lage, Lage. Doch wenn es um den Bau von Rechenzentren geht, laute es „Strom, Strom, Strom“. Weil es den im Umfeld von Bad Lauchstädt und dem dortigen Umspannwerk reichlich gibt und noch dazu gleich drei der großen Internethauptleitungen die Goethestadt passieren, hält Thomas Bergler einen Acker bei Milzau für einen sehr guten Standort, um dort ein Rechenzentrum zu errichten.