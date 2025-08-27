Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt will den Verkehr in der Kleinen Uli überprüfen. Er kündigte eine Verbesserung der Situation an.

Beschwerde über Gefahr in Halles Kneipenmeile - Kommt schon wieder eine Neue Regelung?

Ein Autofahrer wird in der Kleinen Ulrichstraße kontrolliert.

Halle (Saale)/MZ. - Die neue Verkehrsregelung in der Kleinen Ulrichstraße in der Altstadt sorgt weiter für Beschwerden. Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) berichtete am Mittwoch im Stadtrat, dass sich viele Autofahrer über das Durchfahrtsverbot hinwegsetzen würden. Er kündigte baldige Verbesserungen an.