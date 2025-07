Durch die Kleine Ulrichstraße in Halle sollen weniger Autos fahren. Die Stadtverwaltung in Halle stellt dazu nun Verkehrsschilder auf. Ab wann die neue Regelung gilt und wer betroffen ist.

Durchfahrtsverbot für „Kleine Uli“ in Halle - welche Regeln künftig gelten

Für den motorisierten Verkehr ist die Durchfahrt durch die Kleine Ulrichstraße in Halle bald eingeschränkt.

Halle (Saale)/MZ. - Mit einem zeitweise bestehenden Durchfahrtsverbot für den motorisierten Verkehr will die Stadt Halle die Aufenthaltsqualität in der Kleinen Ulrichstraße erhöhen. Nachdem Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) erstmals Ende April über seine Pläne für die beliebte Kneipenmeile sprach, und anschließend wieder etwas zurückruderte, startet nun die Umsetzung.

Kleine Ulrichstraße in Halle: Durchfahrtsverbot Richtung Süden zwischen 11 und 6 Uhr

Am Mittwoch, 30. Juli, beginnt die Stadtverwaltung demnach mit der Montage der neuen Beschilderung in der "Kleinen Uli". Konkret wird die Durchfahrt in südlicher Richtung zwischen Kleiner Schlossgasse und Bölbergasse zeitlich eingeschränkt. Künftig gilt täglich von 11 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages ein Durchfahrtsverbot für den motorisierten Verkehr. Radfahrer sind dementsprechend ausgenommen.

So sieht die neue Verkehrsführung in der „Kleinen Uli“ aus

"Wir wollen die Altstadt noch attraktiver machen. Durch die neue Verkehrsführung wird der Rad- und Fußgängerverkehr sowie die Wohlfühl-Atmosphäre in unserer Innenstadt gestärkt", betonte Vogt. Mit der Reduzierung des Durchgangsverkehrs soll darüber hinaus die Zufahrt für Feuerwehr, Rettungsdienst, aber auch für die Müllentsorgung und den Lieferverkehr sichergestellt werden.

Die neue Verkehrsführung, die nach der vollständigen Montage der Beschilderung gilt, ist laut Stadtverwaltung wie folgt vorgesehen: Im nördlichen Bereich bleibt die Zufahrt über die Bergstraße erhalten. Kraftfahrzeuge können die Kleine Ulrichstraße bis zur Kleinen Schlossgasse befahren und werden von dieser über den Schlossberg abgeleitet. Bis 11 Uhr bleibt die Durchfahrtsmöglichkeit in südlicher Richtung bestehen.

Aus südlicher Richtung wird die Kleine Ulrichstraße zukünftig bis zur Bölbergasse befahren sein. Im Bereich zwischen der Kleinen Schlossgasse und der Bölbergasse bleibt es bei der derzeitigen Einbahnstraßenregelung in südlicher Richtung.