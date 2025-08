Wieder haben in Halles größtem Stadtteil Fahrzeuge gebrannt. Ein junger Mann konnte Schlimmeres verhindern, brachte sie aber selbst in Gefahr.

Brandanschlag in Halle-Neustadt

Halle (Saale)/MZ - Unbekannte haben am Samstagabend in der Nietlebener Straße in Halle-Neustadt auf dem Firmengelände von Carglass einen Transporter angezündet.