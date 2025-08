Die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft ist mit einer Beratungsstelle auch am Dessauer Schloßplatz vor Ort. Was die Mitarbeiter für Betroffene und Angehörige tun können und warum sich Betroffene dort schon nach Bekanntwerden ihrer Diagnose hinwenden sollten.

Dessau/MZ. - Es ist ein Phänomen, für das Larissa Morgenstern und Matthias Jarzowski keine Erklärung haben. Mehr Männer als Frauen erkranken an Krebs. In Kliniken nehmen Männer genauso oft psychoonkologische Beratung in Anspruch wie Frauen. Aber danach nutzen fast ausschließlich Frauen das ambulante Beratungsangebot, das die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft (SAKG) in ihren Beratungsstellen, wie in Dessau-Roßlau, unterbreitet.