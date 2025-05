Als eines seiner ersten Projekte kündigt Halles Oberbürgermeister Autofreiheit in der Altstadt an. Die beliebte Kneipenmeile soll den Anfang machen. Wie Händler und Gastronomen das Ganze sehen.

Kneipenmeile in Halle autofrei? Was die Hallenser dazu sagen

Das ist knapp: Vielfach fahren Autos in der Kleinen Uli direkt am Kneipentisch vorbei. Wie sehen Hallenser und Anwohner das Problem?

Halle (Saale)/MZ. - Ein herrlicher Frühlingstag in der Stadt: In der Kleinen Uli, Halles beliebter Kneipenmeile, haben die Wirte längst die Stühle rausgestellt. Ob beim Italiener „Osteria Da Salvatore“ oder im Kaffeeschuppen, in den asiatischen Restaurants mit vietnamesischer oder japanischer Küche, vor dem Kino Zazie oder dem „Roten Horizont“ – überall sitzen Leute draußen und genießen das Flair der Straße.