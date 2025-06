Am Wochenende geht es hoch her – mit ruhiger Hand und wachem Blick. Das Wetter wird ideal, um den ein oder anderen Ausflug zu planen.

Bitterfeld/MZ. - Wie schnell es doch immer wieder geht, das Wochenende steht vor der Tür. Das bringt wahrscheinlich nicht nur die Sonne zum lachen. Alle, die noch keine Pläne haben oder Inspiration suchen, finden hier einige Tipps zum Wochende, das mal wieder ein wahrlich gemischtes Programm bietet.

1 Raguhn: Ein Blick hinter die Kulissen der Schützengilde „Schloß Libehna“ Geführte Rundgänge durch das Vereinsheim und die Schießanlage, Probeschießen für alle Schießbahnen (von 25 bis 100 Meter) sowie jede Menge Informationen zu den Themen Mitgliedschaft, Jugendarbeit und der benötigten Ausrüstung: Das sind die Angebote, die die Mitglieder der Raguhner Schützengilde „Schloß Libehna“ 1832 ihren Besuchern machen. Am Samstag öffnen sie von 14 bis 18 Uhr ihre Vereinsgelände für Gäste. Mit etwas Glück können Neugierige vor Ort sogar eine Jahresmitgliedschaft in der Gilde gewinnen.

2 Glebitzsch: Feuerwehr feiert Jubiläum mit Festumzug Die Feuerwehr in Glebitzsch feiert am Samstag ihr 135-jähriges Bestehen. Am Gerätehaus wartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Beim Brandschutztraining erfahren die Besucherinnen und Besucher, wie man ein Feuer richtig löscht. Es gibt Spiel und Spaß für Groß und Klein mit Hüpfburg und Kinderschminken, auch die Auftritte der „flotten Hüpfer“ aus Brehna sollen zwischendurch immer wieder für die richtige Feierstimmung sorgen. Ein weiteres Highlight ist der Festumzug, der sich 13 Uhr in Bewegung setzt. Und natürlich muss niemand hungrig oder durstig bleiben. Bereits ab 12 Uhr ist für das leibliche Wohl gesorgt, mit Kaffee und Kuchen, kühlen Getränken und anderen Leckereien. Für den besonderen Gaumengenuss sorgen „BeardedChefWilli“ und seine Grills.

3 Friedersdorf: Familienfest mit kleinen Wettkämpfen Friedersdorf bewegt sich am Samstag und lädt zum großen Familienfest ein. Ab 14 Uhr geht es auf dem Festplatz an der Kirche hoch her. Es wartet so manches Highlight auf Groß und Klein, die sich in verschiedenen Wettkämpfen messen können. Und damit die Kräfte nicht schwinden, ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

4 Krina: Sommerfest mit Picknick und Konzert Die Kirchengemeinde Krina feiert am Sonntag den Sommer. Begonnen wird 15 Uhr mit einem Picknick-Gottesdienst auf dem Gelände der Kirchengemeinde, Dorfstraße 10. Im Anschluss sind alle Kinder auf die Hüpfburg eingeladen. Es warten Kinderspiele und der Zeuss-Verein Gröbern baut einen Bastelstand auf. Auch auf das Kinder-Kino können sich die kleinen Besucher freuen. Um 17 Uhr wird zum Volkstanz geladen. Das Programm wird durch Musik-Einlagen abgerundet, bevor das Fest mit einem weiteren Highlight endet: Um 19 Uhr beginnt das Konzert mit Andrew James. Gegen den Hunger helfen Leckereien vom Grill und Pellkartoffeln mit Dips. Kühle Getränke und Snacks gibt es auch aus der Bar in der Pfarrscheune.