Das denkmalgeschützte Haus in der Brüderstraße in Halle fiel dem Abrissbagger zum Opfer. Warum dieses Drama hätte verhindert werden können.

Nur noch ein Schuttberg ist von dem alten Baudenkmal in der Brüderstraße 7 übrig.

Halle (Saale)/MZ. - Mitten in der Altstadt von Halle - 120 Meter Luftlinie vom Marktplatz entfernt - lagert ein meterhoher Schutthaufen. Ihn umweht ein modriger Geruch. Steine und Ziegel, zu Kieseln zerbröselt, haben sich mit zerborstenen Balken und Lehm zu einem braunen Matsch verschmolzen. Am Fuß des Trümmerberges hat der Regen aus den Spuren eines Raupenbaggers längliche Pfützen gemacht, in denen gelbes Wasser steht. In der trüben Brühe spiegelt sich der graue Himmel.