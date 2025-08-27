Am Mittwoch rückte ein Bagger an, um das einsturzgefährdete Fachwerkhaus in Halle zurückzubauen. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Halle (Saale)/MZ. - Das als Alte Marktwirtschaft bekannte Gebäude in der Brüderstraße in Halles Altstadt wird zurückgebaut. Am Mittwoch hat sich ein Bagger an die Arbeit gemacht. Der Teilabriss wurde von der Stadt Halle verfügt, nachdem Mitte Juli die Bausubstanz des Fachwerkhauses aus dem 16. Jahrhundert bröckelte und auf den Fußweg fiel.

Halle: Wie geht es mit der Alten Marktwirtschaft in der Brüderstraße weiter?

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Denn der erhaltungsfähige Bestand soll gerettet werden, auch ein komplettierender Wiederaufbau des Hauses nach historischem Vorbild ist geplant. Zeitgleich will der Eigentümer sein seit längerem entwickeltes Gesamtkonzept, das auch angrenzende Grundstücke umfasst, unter Einbeziehung des Baudenkmals in der Brüderstraße weiterverfolgen.

Aktuell erfolgt an dem Gebäude nun erstmal der geordnete Rückbau, der die Bergung von historischen Konstruktions- und Ausbauelementen in größtmöglichem Umfang vorsieht. Geborgene Teile sollen für einen Wiederaufbau eingelagert werden.